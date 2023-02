OTSEBLOGI | Bahmutis käib äge võitlus, Ukraina relvajõud lükkasid teate linna vallutamisest ümber

Ukraina relvajõudude sõnul keskenduvad venelased rünnakutele Bahmuti eesliinil, kus asub ka Yahidne küla. Wagner grupi juht Jevgeni Prigožin sõnas laupäeval, et tema väed on Yahidne vallutanud, kuid Ukraina relvajõud kinnitasid, et võitlus jätkub ja teatasid edututest rünnakutest kuues piirkonnas, kaasa arvatud Yahidnes ja Berkhivkas Donetski oblastis.