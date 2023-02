Tänase suure debati eel: millistele teemadele võib mängida Kallas, millistele Helme?

Poliitikaekspert Andreas Kaju arvas, et Kallase ja Helme debatt on mugav, sest kaks erakonda pole pea milleski ühel meelel ning vastandumiskohti ei pea otsima. Reformierakonna valijaid ei suuda Helme enda poole enam meelitada ja vastupidi. Debatil aga selgub, kas nad püüavad hoida ranget joont või alluvad teise poole provokatsioonidele, hindas Kaju.

Kuna Reformierakonna valimislubadused on julgeolekukesksed, võib Kaju hinnangul Kallas tuua näite EKRE-st kui julgeolekuohust. Samuti võib Kallas tuua teemaks eelmisel nädalal puhkenud skandaali Prigožini ja EKRE seotusest. EKRE vaatest on samuti Kaju sõnul lihtne järeldusi teha – kõik, mis Eestis on pahasti, on Kaja Kallase süü. Näiteks võib ta teha etteheiteid Nursipalu teemal ning töökohtade puudusest.

SALK (Sihtasutus Liberaalne Kodanik) eestvedaja Tarmo Jüristo arvas samuti, et Kallasel tuleb peamiseks teemaks julgeolek. Sellele Kallas tõenäoliselt vaatab, kuidas Helme reageerib. Näiteks tõi ta välja, kuidas EKRE on Eesti kaitseväge oma sõnavõttudes rünnanud ja Kallas võib seda ära kasutada. Seda, kas toimetulek debati keskmeks osutub, Jüristo ei näe. „Võrreldes aastatagusega seda teemat täna enam selliselt õhus ei ole,“ viitas ta kõrgele inflatsioonile ja elektrihinnale.

Kas Prigožini ja EKRE teema võib mõjutada homset debatti? Jüristo arvates mitte, sest need, kes EKRE-t ei oleks enne valinud, ei valiks seda ka nüüd ning EKRE pooldajad võtavad teemat kui infooperatsiooni. Ta leidis, et seal on väga väike šanss neid EKRE-st eemale peletada. Samuti leidis ta, et EKRE ja erakonna valijad hindavad Reformierakonna mõju kõvasti üle, kui arvavad, et oravatel on võime meediasse lugusid sokutada.