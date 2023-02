Hiina rahuplaan on Venemaa poole kaldu. Ekspert: see on Hiina maineprojekt

Kaljula arvates nõustus Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kohtuma Hiina presidendi Xi Jinpingiga peamiselt suhtluse eesmärgil. „Me teame, et Hiina on toetanud Venemaad, ei ole kordagi Venemaa agressiooni hukka mõistnud, aga sellegipoolest ma arvan, et on hea suhelda n-ö ka vaenlasega,“ sõnas ta. „Kui üldse ei suhtle, siis on veel halvem. Võib-olla suhelda ka informatsiooni saamiseks.“

Kaljula sõnul on üks kohtumise eesmärke Zelenskõil ka see, et Hiinat ümber veenda või saada Ukraina jaoks kasulikke tingimusi. „Praegusel kujul ei ole see rahulepe Ukrainale kasulik mitte mingil moel. Seal on eeldatud, et sanktsioonid kaotatakse, seal süüdistatakse läänt sõja puhkemises, üritatakse Vene osalust varjata,“ rääkis ta. Kaljula lisas, et tema on kahtleval seisukohal, kas Hiinat õnnestub panna ümber mängima ning kui palju sellest kasu oleks.