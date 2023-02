Norrasse põgenenud wagnerlane vahistati Oslos politseinike ründamise eest

Nüüdseks on selgunud, et 26-aastane Medvedev läks joobnuna baari ees kaklema. Pärast seda osutas ta sündmuspaigale jõudnud politseinikele vastupanu ning lõi vähemalt ühte neist jalaga.

Medvedev end süüdi ei tunnista ning tema advokaat ütles, et kaklus oli tingitud „arusaamatusest pärast alkoholi joomist“ ning sellest, et tema klient ei saanud politsei saabudes toimuvast aru.

Norra uudisteagentuuri NTB teatel oli Medvedev olnud jooksus kokku ligi pool aastat pärast Wagneri ridadest lahkumist möödunud aasta 6. juulil. Teadete kohaselt ütles Medvedev Norra kriminaalpolitseile, et on valmis rääkima kõigest, mida ta teab Wagneri grupi, selle tegevuse ja asutaja Jevgeni Prigožini kohta. Prigožin kinnitas tookord samuti, et Medvedev on endine wagnerlane.