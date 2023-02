Valgevene valitseja Lukašenka sõidab Hiina riigipea kutsel Pekingisse

Pekingi teatel on reisi eesmärgiks süvendada riikide vastastikust poliitilist usaldust. Avalduses rõhutatakse ühtlasi, et Hiina jätkab Valgevene toetamist ning on vastu igasugustele lääneriikide katsetele sekkuda Valgevene siseasjadesse ja Minski vastu kehtestatud „ebaseaduslikele“ ühepoolsetele sanktsioonidele.

Eile tõi Hiina avalikkuse ette oma rahuplaani Ukraina sõja lõpetamiseks . Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles laupäeval, et kavatseb aprilli alguses samuti Pekingisse visiidile sõita. Riigipea rõhutas, et rahu on Ukrainas võimalik vaid siis, kui Venemaa kõik oma väed Ukraina aladelt välja viib ning agressiooni lõpetab. „Kuid see, et Hiina rahupüüdlustes osaleb, on hea,“ ütles Macron. Sarnast seisukohta väljendas eile Ukraina president Zelenskõi, kes lubas samuti Hiina presidendiga kohtuda.