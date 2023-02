Orbán: Ungari parlamendis on neid, kes ei suhtu Soome ja Rootsi NATO liikmelisusesse toetavalt

Seda seepärast, et mitte kõik Ungari parlamendi liikmed ei ole Soome ja Rootsi NATO liikmeteks saamisega päri, vahendab Soome rahvusringhääling Yle.

Fideszi ridadesse kuuluv Ungari justiitsminister Judit Varga kinnitas täna avaldatud intervjuus Helsingin Sanomatele samas, et Ungari valitsus on alati öelnud, et toetab Soome ja Rootsi NATO taotluste ratifitseerimist. Ehkki ka tema ei eitanud, et parteis lähevad seisukohad selle osas lahku. „Fidesz on suur erakond, mistõttu on loomulik, et siin on erinevaid seisukohti,“ ütles Varga.

Ta tõi ühtlasi välja, et Ungarile on ratifitseerimise küsimuses survet avaldatud ning Budapestile see ei meeldi. „Ma arvan, et Euroopa demokraatiatele ei ole hea, kui hakatakse sekkuma liikmesriikide sisedemokraatlikesse protsessidesse. Õhkkond on rõhuv. Aga protsess on käimas, võin teile kinnitada,“ ütles Varga.

Möödunud aasta oktoobris kinnitas Budapest, et Ungari kiidab Soome ja Rootsi liitumise heaks detsembris. Novembri lõpus lubas Orbán, et seda tehakse 2023. aasta veebruari keskpaigas. Mõne päeva eest kinnitati, et Soome ja Rootsi taotlused pannakse hääletusele märtsi esimestel nädalatel.

Helsingi diplomaadid on eraviisiliselt tunnistanud, et ehkki Budapesti viivitamine teeb neid murelikuks, usuvad nad siiski, et Ungari ei saa nende liitumisele takistuseks. Orbánil võivad mängus olla küll omad motiivid, ent viimaks tuleb ta koos liitlastega pardale.