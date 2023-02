OTSEBLOGI | Briti luure: Venemaal on Iraani droonid otsa lõppenud

Hinnangut põhjendatakse sellega, et alates 15. veebruarist ei ole Ukrainas teatatud mitte ühestki Iraani droonidega läbi viidud rünnakust.

Kuid brittide sõnul otsib Moskva lõppenud varudele ilmselt kiiresti täiendust. Ehkki droonid ei suuda tekitada suurt kahju, peab Venemaa neid siiski oluliseks, kuna need aitavad Ukraina õhutõrje tähelepanu tõhusamatelt Venemaa tiibrakettidelt kõrvale juhtida.

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja, kindral Valeri Zalužnõi sõnas eile, et ukrainlased on üheksa sõja-aastaga muutunud betoonist kõvemaks, sest mäletatakse Donetski lennuvälja ja Azovstali kaitsjate murdumatust.

„Tavalised inimesed. Tavalised kangelased. Koos meiega rivis. Need on inimesed, kes võtsid kätte relvad, et kaitsta oma lähedasi, oma kodusid ja oma riiki vaenlase provotseerimata ja õigustamatu agressiooni eest,“ ütles Zalužnõi.