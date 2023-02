Zelenskõi nõustus Hiina presidendiga rahuplaani arutama. Biden: sellest võidab ainult Venemaa

Eile tõi Hiina avalikkuse ette oma rahuplaani Ukraina sõja lõpetamiseks. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi sõnas siis, et on valmis kaaluma mõningaid Hiina ettepaneku aspekte. Ta lisas, et kavatseb president Xi Jinpingiga kohtuda, kuna see tuleks ilmselt ülemaailmsele julgeolekule kasuks.

Ent ta rõhutas, et Pekingi plaan on Kiievile vastuvõetav vaid juhul, kui see viib kõikide Vene vägede lahkumiseni kogu Ukraina territooriumilt „Kui Hiina on huvitatud õiglasest rahust, siis tähendab see lisaks seda, et Venemaale ei tohi relvi tarnida.,“ lisas Zelenskõi. „Ma annan endast parima, et seda ei juhtuks.“

USA president Joe Biden rõhutas eile hilisõhtul intervjuus ABC Newsile samas, et tema hinnangul ei ole kuidagi mõistuspärane loota, et Hiina hakkaks Ukrainale tõsiseltvõetavat rahu vahendama.

„[Venemaa president Vladimir] Putin aplodeerib selle peale, nii et kuidas võiks see olla Ukrainale kasulik?“ küsis Biden. Washingtoni sõnul ei ole nad näinud Hiina esitatud plaanis seega midagi sellist, mis oleks kasulik kellelegi peale Venemaa. „Minu esimene reaktsioon sellele on, et see võiks lõppeda esimese punktiga, mis on kõigi riikide suveräänsuse austamine,“ ütles USA rahvuslik julgeolekunõunik Jake Sullivan. „Ukraina ei rünnanud Venemaad. NATO ei rünnanud Venemaad. Ühendriigid ei rünnanud Venemaad.“

NATO peasekretär Jens Stoltenberg nentis eile Tallinnas samuti, et tal ei ole Hiina rahuplaani erilist usku. „Nad ei ole suutnud ebaseaduslikku sissetungi Ukrainasse hukka mõista ja nad allkirjastasid vaid päevi enne sissetungi kokkuleppe president Xi ja president Putini vahel piiramatu partnerluse kohta Venemaaga,“ ütles Stoltenberg.

Hiina esitletud rahuplaan 1. Kõigi riikide suveräänsuse austamine. 2. Külma sõja mentaliteedist loobumine. 3. Vaenutegevuse lõpetamine. 4. Rahuläbirääkimiste taasalustamine. 5. Humanitaarkriisi lahendamine. 6. Tsiviilisikute ja sõjavangide kaitsmine. 7. Tuumaelektrijaamade ohutuse tagamine. 8. Strateegiliste riskide vähendamine. 9. Teraviljaekspordi võimaldamine. 10. Ühepoolsete sanktsioonide kaotamine. 11. Tööstus- ja tarneahelate stabiilsena hoidmine. 12. Konfliktijärgse ülesehitustöö edendamine.