VIDEO | President Alar Karis andis oma kõnega suunise tulevasele riigikogule

Küsimusele, kas see oli suunis tulevasele riigikogule, vastas Karis: „Seda võib nii võtta, sest nädala pärast on valimised. Ma usun, et need, kes kandideerivad, kuulasid ka seda kõnet. Aga see ei olnud ainult puudustele näitamine, vaid pigem probleemile osundamine. Võibolla keegi poliitikutest võtab selle endale käsile.“

Riigipea põhjendas ka, miks toimus tänavu kätlemistseremoonia asemel hoopis tervitustseremoonia. „Muutusi peab ikka olema. Traditsioonid ju ka natuke muutuvad,“ selgitas Karis. „Järgmine aasta on jälle midagi uut. Et need, kes tulevad, ja need, kes vaatavad kodus televiisorist, näevad, et midagi ka ajas.“

President Karise sõnul on eestlased viimase aastaga muutunud kokkuhoidvamaks ja südamlikumaks. „Me oskame ja tahame aidata teisi. Mina olin ka üllatunud, et oleme nii avatud südametega ja hingetega, et toetame Ukrainat ja nüüd ka Türgist,“ ütles ta. „Ja eks see oli ka enne olemas, aga selle aasta jooksul avaldus see väga tugevalt.“

Vaata pikemalt videost!