VIDEO | Kersti Kaljulaid: tihtipeale võidakse näha lõhet seal, kus seda tegelikult ei ole

„Inimeste viisid kriisidele reageerida on väga-väga erinevad ja tihtipeale võidakse näha lõhet seal, kus seda tegelikult ei ole, vaid on hirm ja teadmatus tundmatu ees,“ leidis Kaljulaid. „Ma arvan, et sellistel hetkedel see vaidlus võibolla kajab kaugemale või kõvemini, aga tegelikult nagu ka president Karis täna ütles: peabki vaidlema, sest ilma selleta ei ole ka paremat tulemust.“