Vene poliitik Prigožinile: „Lõika kotlette ja keeda makarone, küll meie regioonides klaarime oma asjad ise.“

Prigožin on lisaks Wagner Grupi juhtimisele suurkuju kokanduses, teda kirjeldatakse kui „Putini kokka“. Venemaa Sverdlovski oblasti kuberner Jevgeni Kuivašev sõnas, et Prigožin peakski jääma oma toiduäri juurde, vahendab Sky News.

Uudisteagentuuri järgi vastas Prigožin: „1941-45 aasta sõja ajal, mis nüüd kordub, Stalin lihtsalt tulistas selliseid inimesi nagu sina. Ma arvan, et need ajad korduvad õige pea. Olen kindel, et see aeg pole kaugel, kus inimeste viha haripunkti jõuab ning nad sinusugused inimesed hangudele tõstavad.“