Ukraina president: „Võit on vältimatu, kui liitlased teevad oma kodutööd.“

President vastas, et Venemaa jaoks on tarvis spetsiaalset tribunali ja mehhanismi, et saada „täit vastutust“ venelaste tegude eest Ukrainas.

President sõnas: „Hiina on hakanud Ukrainast rääkima, ja ma arvan, et see on hea. Aga see tõstatab omakorda küsimuse, mis nendele sõnadele järgneb. Tuleb astuda samme, see on oluline.“