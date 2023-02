Zelenskõi kinnitas, et kavatseb Hiina presidendiga kohtuda

Ukraina juht ei öelnud, millal kohtumine aset leiab.

„Ma kavatsen Xi Jinpingiga kohtuda ja usun, et see on meie riikidele ja maailma turvalisusele kasulik,“ sõnas Zelenskõi pressikonverentsil.

Hiina avaldas täna oma 12-punktilise „rahuplaani“. Zelenskõi sõnas konverentsil plaani kohta, et see „pole paha“.

„Hiina avaldas oma mõtted. Ma usun, et fakt, et Hiina hakkas Ukrainast rääkima, pole paha,“ sõnas president.

„Aga küsimus on selles, mis järgneb sõnadele. Küsimus on sammudes ja selles, kuhu need viivad.“

Zelenskõi sõnul on Hiina ettepanekus kohad, millega ta nõustub ja „siis on seal need, millega me ei nõustu“.