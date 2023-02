Venemaa julgeolekunõukogu esimees Medvedev mõlgutab mõtteid Poola-Vene piiri nihutamise üle

Venemaa endine president Dmitri Medvedev sõnas reedel Telegramis, et ainus viis, kuidas Venemaa saaks kindlustada kestva rahu Ukrainaga, on lükata vaenuriikide piirid nii kaugele, kui võimalik. Isegi, kui see tähendaks NATO liikmeriigi Poola piire, vahendab Reuters.

Putini liitlane sõnas, et Venemaa on võidukas ja „mingit sorti avatud leping“ lõpetab viimaks sõja.

„Võit saavutatakse. Me kõik tahame, et see juhtuks nii vara kui võimalik. Ja see päev tuleb,“ ütles Medvedev. Ta ennustas, et järgnevad keerulised läbirääkimised Ukraina ja läänega, mis jõuavad „mingit sorti kokkuleppeni“.