Allikad: Vene riigimeedial keelati Prigožinit tsiteerida ja oldi juba valmis mustamiskampaaniaks

Infoagentuurid RIA Novosti, TASS ja Interfax on tõesti lakanud alates jaanuarist Prigožini avaldusi tsiteerimast, kui need ei puuduta vahetult Wagneri tegevust Ukraina rindel, kinnitas Vjorstka vastav uuring.

„Sel nädalal kordas juhtkond meile nõupidamisel, et blokeering Prigožinile, mis kehtestati jaanuaris, jääb jõusse,“ ütles ühe riikliku meediakanali allikas Vjorstkale. „Keelatud on teda äärmise vajaduseta mainida, keelatud on teda tsiteerida, välja arvatud juhud, kui ta teatab esimesena uudise edust rindejoonel. Näiteks, et võeti ära Soledar või jõuti Bahmuti servale.“