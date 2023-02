Hiina esitas oma „rahuplaani“ Ukraina kohta, milles kutsub läbirääkimistele

12-punktiline „seisukohadokument“ Ukraina kohta avaldati täna hommikul enne Hiina presidendi Xi Jinpingi oodatavat kõnet, vahendab Guardian.

Dokument on lühidalt järgmine:

1. Kõigi riikide suveräänsuse austamine.

2. Külma sõja mentaliteedist loobumine.

3. Vaenutegevuse lõpetamine.

4. Rahuläbirääkimiste taasalustamine.

5. Humanitaarkriisi lahendamine.

6. Tsiviilisikute ja sõjavangide kaitsmine.

7. Tuumaelektrijaamade ohutuse tagamine.

8. Strateegiliste riskide vähendamine.

9. Teraviljaekspordi võimaldamine.

10. Ühepoolsete sanktsioonide kaotamine.

11. Tööstus- ja tarneahelate stabiilsena hoidmine.

12. Konfliktijärgse ülesehitustöö edendamine.

Ukraina asjur Hiinas Žanna Leštšõnska nimetas dokumenti „heaks märgiks“ ja ütles, et ootab, et Hiina on aktiivsem tema riigi toetamisel.

„Me loodame, et nad kutsuvad ka Venemaad sõda peatama ja oma vägesid välja tõmbama,“ ütles Leštšõnska, lisades, et praegu ta ei näe, et Hiina Ukraina tegevust toetaks.

Hiina valitsus on esitlenud ennast neutraalsena ja võimelisena leevendama pingeid Venemaa ja Ukraina vahel. Samas on Hiina keeldunud Venemaa sissetungi Ukrainasse hukka mõistmast ning on selle asemel süüdistanud läänt pingete õhutamises. Mõned Hiina ametnikud on väljendanud korduvalt selgelt toetust Venemaa eesmärkidele.

USA rahvusliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan suhtus CNN-ile antud kommentaarides Hiina dokumenti tõrjuvalt.

„Minu esimene reaktsioon sellele on, et see võiks lõppeda esimese punktiga, mis on kõigi riikide suveräänsuse austamine,“ ütles Sullivan. „Ukraina ei rünnanud Venemaad. NATO ei rünnanud Venemaad. Ühendriigid ei rünnanud Venemaad /.../ Venemaa eesmärk sõjas oli Ukraina kaardilt kustutamine, tema Venemaa koosseisu haaramine.“