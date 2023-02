DELFI UKRAINAS | Üleöö pagulaskeskusesks muutunud Kiievi oblasti ametikooli varjendit kaunistatakse üha lillelisemaks

Hetkel on koolimaja vaikne ja tühi, sest kõigile Ukraina koolidele on antud soovitus jätta õpilased koju, kuna kardetakse, et 24. veebruaril võib alata Venemaa raketisadu. Õpilased on distantsõppel. Distantsõppel on muide omad eripärad. Kui internet või elekter kaob, siis õppetöö katkeb. Ja katkeda võib see iga hetk. See katkeb ka siis, kui kostab õhuhäire ning tuleb minna varjendisse. Muide, Ukrainas pole õppetöö lubatud üheski koolimajas, kus puudub varjend. Varjend on ülioluline. Ja soovitavalt peaks seal olema ilus ja soe, sest nii on parem pommitamise lõppu oodata.