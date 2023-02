OTSEBLOGI | Zalužnõi: üheksa aastat sõda on muutnud ukrainlased kõvemaks kui betoon

„Tavalised inimesed. Tavalised kangelased. Koos meiega rivis. Need on inimesed, kes võtsid kätte relvad, et kaitsta oma lähedasi, oma kodusid ja oma riiki vaenlase provotseerimata ja õigustamatu agressiooni eest. Need on inimesed, kes praegu, sel minutil, annavad okupandile lööke, hoiavad positsioone, külmetavad külmal, aga oma maal, päästavad kaaslaste elusid, aitavad armeed kõigega, millega ainult saab aidata,“ ütles Zalužnõi.