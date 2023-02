Zelenskõi Venemaa täiemahulise sissetungi aastapäeval: see oli valu, kurbuse, usu ja ühtsuse aasta

„Ja see on meie murdumatuse aasta. Teame, et sellest saab meie võidu aasta!“ ütles Zelenskõi.

„„Me oleme tugevad. Me oleme valmis kõigeks. Me võidame kõiki. Sest meie, see on Ukraina!“ Need sõnad ütlesin ma aasta tagasi esimeses pöördumises pärast täiemahulise sõja algust. Me ei teadnud, mis saab homme. Aga kindlasti saime me aru, et iga homse eest tuleb võidelda! Me oleme aasta sirgelt seisnud,“ lausus Zelenskõi.