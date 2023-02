INTERVJUU | Marjana Betsa: Eesti on põgenike vastu väga lahke, aga Ukraina ootab oma inimesi koju

Betsa väljendas soovi ukraina kooli rajamiseks veel enne lauspealetungi, sest ka enne seda oli siinne ukrainlaste kogukond suur – umbes 30 000 inimest. Ta on väga tänulik, et nüüd on olemas nii munitsipaal- kui ka riigikool – Räägu tänava kool noorematele ja Vabaduse kool vanematele. „See on unikaalne, sest minu teada on Eesti seni ainus riik, mis on pärast lauspealetungi ukraina koolid avanud.“

Samuti peab saadik väga tähtsaks seda, et Eesti andis veel enne 24. veebruari alanud Venemaa lauspealetungi Ukrainale tankitõrje raketikompleksi Javelin. Pretsendenditus koguses sõjaline abi algas juba jaanuaris, muu hulgas andis Eesti ära kõik haubitsad. „See oli ülitähtis, sest päästis elusid,“ ütleb diplomaat. Tema sõnul saadi siin aru, et see pole mitte ainult panus Ukrainale, vaid investeering Eesti julgeolekusse.

Viimase aasta jooksul on ta kohtunud siin lugematu hulga otsustajate ja inimestega, nii eestlaste kui ka arvukalt siia saabunud kaasmaalastega. Tal on keeruline tuua esile mõnda konkreetset sündmust, mis on talle enim meelde jäänud. Betsal on väga kahju, et tal polnud võimalik olla mullu 26. veebruaril toimunud suurel, üle 30 000 osalejaga Ukraina toetusmeeleavaldusel Vabaduse väljakul. „Selletagi puudutas see mind väga,“ lausub ta. „Näha presidenti, peaministrit, riigikogu liikmeid, tavainimesi, välisdiplomaate, Ukraina kogukonda. President Alar Karis kandis president Volodõmõr Zelenskõi kingitud võšõvankat. See oli erakordselt emotsionaalne ja võimas, inimlik toetusavaldus.“

„Mullu 24. veebruaril alustas Venemaa täiemahulist agressiooni Ukraina vastu, sõja enda algusest on küll juba üheksa aastat möödas,“ märkis Marjana Betsa , kellest on saanud tuntuim välisriigi diplomaat Eestis. „Ukraina ja ukrainlaste jaoks on olnud väga keeruline aasta. Venemaa on tapnud ja jätkab tapmist. Oleme kaotanud väga palju suurepäraseid inimesi. Andekaid noori inimesi, kes andsid end vabatahtlikuna üles, et kaitsta oma kodumaad. Mõned linnad, nagu Mariupol, on 95% ulatuses hävitatud, kaardilt pühitud. On tõepoolest raske,“ tunnistab ta.

See oli väga muljet avaldav! See oli Ukrainale tähtis nii poliitiliselt kui ka sõdurite võitlusvaimu tugevdamiseks. Hindame seda väga. Biden on 15 aasta jooksul esimene Ukrainat külastanud USA president, seejuures tegi ta seda vahetult enne suurpealetungi esimest aastapäeva. See näitas üles solidaarsust, toetust ja pühendumist Ukraina võidule, mis tähendab territooriumi täelikku vabastamist, sealhulgas Donbass ja Krimm. See oli ka inimlikul tasandil väga oluline, kui teda nähti raudteejaamas rongile astumas, et reisida pikalt läbi Ukraina – see tähendab meie inimestele palju. Meie koostöö Ühendriikidega on suurepärane ja me oleme tänulikud nii presidendile kui ka kongressile suure abi eest, mis on meile osaks saanud.

Eesti on andnud seni 370 miljonit eurot sõjalist abi ja on endiselt suurim toetaja elaniku kohta. Aga ka lobi tankikoalitsioonide ja lennukiliitude küsimuses on ülivajalik, samuti see, mis puutub selle kõige kohalejõudmise kiirusesse. Kui meil oleks olnud kõik need relvad juba mullu kevadel, tulnuks võit palju kiiremini. Oleksime saanud palju elusid päästa. Õigete relvadeta on see keeruline.

Tankikoalitsioon on hea, aga nüüd on vaja lennukiliitu.

Parem on mitte küsida, miks see nii kaua kestab ja millal lõpeb, vaid mida saaksime kõik teha, et Ukraina võidaks kiiremini. Ukraina suudab võita, oleme seda juba näidanud. Me ei langenud kolme päevaga, nagu paljud riigid arvasid ja Venemaa soovis. Me võitleme oma vabaduse, oma rahvuse eksistentsi ja tuleviku eest. Vajame tanke, lennukeid ja laskemoona – see kõik on ülitähtis. Selle kõige kohalesaamise kiirus on ülitähtis. Eesti täitis tankidega seotud lobi puhul väga olulist rolli. Olen isiklikult väga tänulik Eesti valitsusele, peaminister Kaja Kallasele ja kaitseminister Hanno Pevkurile ja tema meeskonnale. Tankikoalitsioon on hea, aga nüüd on vaja lennukiliitu. Selleks et sulgeda meie taevas ballistilistele ja hüperhelikiirusega rakettidele. Et kaitsta meie inimesi. Lennukeid on vaja ka okupeeritud alade vabastamiseks. Loomulikult on vaja ka laskemoona juurde. Oleme Eestile jällegi väga tänulikud, et Euroopa Liidus toimub arutelu 155-millimeetriste mürskude ühishanke üle.

Ilmselt olid teil mullu pärast 24. veebruari omad lootused, millal sõda lõppeda võiks. Kas oskasite arvata, et see kestab veel aasta ja kauemgi?

Oleksime säästnud palju elusid. Pärast 24. veebruari oli paar kuud, kui Ukraina ei saanud peaaegu üldse relvaabi. See võttis palju elusid Butšas, Irpinis, Borodjankas ja Mariupolis, mis on endiselt okupatsiooni all. Abi andmine ei ole endiselt piisavalt kiire. See kehtib tulevikus ka hävituslennukite kohta. Kui otsus saab tehtud, peaksid need saabuma nii kiiresti kui võimalik. Iga päev loeb, sest inimesed hukkuvad iga päev. Alles äsja pommitas Venemaa inimesi Hersonis – inimesed said surma ja vigastada lihtsalt bussipeatuses seistes. Toimub igapäevane terror ja sellele tuleb lõpp teha.

Nagu teate, tutvustas president Zelenskõi kümnest punktist koosnevat rahuplaani septembris ÜRO-s ja hiljem G20 riikide kohtumisel. Selle eesmärk on saavutada täiemahuline ja jätkusuutlik rahu. Tegemist on globaalse konfliktiga, sest see puudutab toidujulgeolekut, tuumaohutust, sõjavange, rahvusvahelise õiguse aluseid, nagu riikide territoriaalne terviklikkus ja suveräänsus. Mitte kellelgi ei ole õigust neid põhimõtteid rikkuda.

See pole nii mitte ainult Kiievi puhul. Julgeolekuolukord on halb, ka president Bideni visiidi ajal kõlasid õhusireenid. Mistahes ajal võivad Kiievit või mistahes muud linna tabada raketirünnakud. Rindel on olukord muidugi veelgi hullem, inimesed hukkuvad iga päev. Olukord on väga raske Bahmutis, Avdiivkas, Kreminnas. Teeme kõik mis võimalik, et võidelda ja oma maa tagasi saada. 95% ühele uuringule vastanuid ütles, et võit on võimalik ainult 1991. aasta piirides. Kompromissid ei ole võimalikud, ei territooriumi ega muu puhul. Venemaa tapab ukrainlasi sihilikult – see on genotsiid. Nad ründavad rakettidega inimesi ja tsiviiltaristut – see on terrorism. Venemaa hävitab meie riiki sihilikult ning nad tuleb võtta vastutusele agressiooni, genotsiidi, terrorismi, sõjakuritegude, inimsusvastaste kuritegude ja teiste roimade eest. Seetõttu seisame selle eest, et asutataks rahvusvaheline tribunal. Siingi oleme Eesti abi eest väga tänulikud.

Visiidi üle arutlemine jättis mulje, et Kiievis on praegugi eriti ohtlik. On see endiselt nii?

Kas ootate Eesti lähenevaid valimisi rahumeelselt ega karda võimalikku kursimuutust?

Eesti ühiskonnas valitseb Ukraina toetamise küsimuses konsensus. Tahaksin arvata, et see toetus ei vähene. Diplomaadina ei saa ma muidugi valimisi kommenteerida, aga olen enam kui kindel, et valitsus toetab Ukrainat samamoodi edasi.

Paljud põgenikud on nüüd juba pea aasta Eestis olnud. Paljud on ilmselt juba otsustanud, et lähiajal nad Ukrainasse ei naase. Kui esimest korda rääkisime, ütlesite, et nad tahavad kõik tagasi minna. Kui paljud on aga otsustanud, et jäävad alatiseks siia?

Hea küsimus. Praegu on siin 67 000 ukrainlast. Paljud on väga rahul ja tunnevad end nagu kodus. Lapsed saavad koolis käia ja uuringu järgi töötab 55% – see on suur arv. Neil on kõik võimalused õppida, saada sotsiaaltagatisi ja tervisekindlustust. Meil ei ole tegelikult statistikat, kui paljud on lahkunud. Minu tunne Eestis elavate ukrainlastega suhtlemise põhjal on, et 80% soovib ikkagi naasta. Millal, on iseküsimus. Mõned aga naasid juba suvel, näiteks hulk Isabellal viibinuid. On üksjagu Ida-Ukraina inimesi, kelle kodud on hävitatud ja kellel polegi kuhugi minna. Paljud tahavad tagasi minna sellepärast, et nende abikaasa, isa, poeg, kodu ja sugulased on seal. Nad on Eesti külalislahkuse eest tänulikud, aga soovivad ikkagi tagasi minna. Nad on meie inimesed ja me soovime, et nad naaseksid.

Juba enne sõda andsid mõned Ukraina poliitikud väga optimistlikke lubadusi, kui kiiresti on Ukrainal võimalik Euroopa Liitu pääseda. Kui kiiresti see praeguse seisuga võimalik on?

Nagu meie president märkis, loodame, et saame alustada sel aastal liitumisläbirääkimisi. Oleme Euroopa Komisjoni soovitusi väga edukalt rakendanud. Keegi ei ütle, et saame liikmeks homme. Meil on veel palju kodutööd teha ja see tähendab reforme korruptsioonivastaste meetmete, õigussüsteemi, kõrgema kohtu vallas. Teeme selle kallal tööd ja oleme juba partneritelt head tagasisidet saanud. Loodame, et saame täisliikmeks mõne aasta pärast.