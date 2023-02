„Me ei tohiks olla naiivsed.“ Belgia justiitsminister hoiatab Venemaa võimaliku sabotaaži eest

Esmaspäeval avaldasid Hollandi luureagentuurid AIVD ja MIVD raporti, kus seisis, et Venemaa kaardistab salaja olulist infrastruktuuri - kaasa arvatud gaasitorusid ja tuuleparke - Põhjameres, valmistudes võimalikeks sabotaažideks. MIVD juht Jan Swillens ütles pressikonverentsil, et Vene laev tuvastati rannikuäärse tuulefarmi juures.

Van Quickenborne sõnas, et Belgia kaitseministeerium jälitas laeva 17. novembril. Ta rääkis, et tulemusena on Belgia otsustanud osta tarkvara, et „paremini selliste laevade asukohta määrata“ ja ühtlasi luua seaduse tähtsa infrastruktuuri tugevamaks kaitsmiseks.