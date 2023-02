Ukraina president on meeleldi valmis Hiinaga kohtuma

Varem sel päeval teatas NATO peasekretär Jens Stoltenberg, et Ukraina toetajad on näinud märke Hiina kavatsusest Venemaad relvadega toetada. Ta hoiatas Pekingit säärast sammu ette võtmast.

Stoltenberg sõnas Reutersile: „Me ei ole näinud Hiinat Venemaale ühtki surmavat vahendit andvat, kuid oleme näinud märke, et nad mõtlevad sellele ja võivad seda plaanida. See on põhjus, miks USA ja teised liitlased on nii selgeid hoiatusi teinud. Ja loomulikult ei peaks Hiina Venemaa ebaseaduslikku sõda toetama.“