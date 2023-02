Õpetajate eetikakoodeksisse lisandub õpilastega romantilisi suhteid tauniv punkt

Eelmisel nädalal kirjutas Delfi sellest, kuidas Tallinna Lilleküla gümnaasiumi endist õpetajat kahtlustatakse õpilasega suhtes olemises. Kool on tänaseks õpetaja vallandanud ning politsei alustas kriminaalmenetlust.

Lilleküla gümnaasiumi direktorini jõudis esimene kahtlus juba eelmisel kevadel

Kui esialgu sõnas Lilleküla kooli direktor Anu Luure, et töösuhe õpetajaga lõpetati tänavu veebruaris kohe pärast seda, kui kahtlus direktori kõrvu jõudis, siis nüüdseks on selgunud, et esimest korda räägiti teemast direktoriga juba eelmise aasta kevadel.