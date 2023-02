Tuisk muudab täna Tallinna liiklusolud keeruliseks

Tallinnas on alanud lumesadu, kohati tuiskab, päeva jooksul võib lisanduda 2–7 cm lund. Õhutemperatuur on –1...–7 kraadi. Paiguti võib tekkida ka udu, teedel on jäiteoht. Lumesadu jätkub ka 24. veebruari hommikutundidel.