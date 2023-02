FOTOD | Krüptoärimees Benjamin Peter Billson mõisteti süüdi lapsporno omandamises

Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane sõnas, et otsust on võimalik apelleerida 15 päeva jooksul alates otsuse avalikustamisest. Otsus pole seega veel jõustunud. „Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe,“ ütles ta.