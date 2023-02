FOTO | USA luurelennuki piloot pildistas Hiina luureõhupalli ülevalt poolt

Õhupalli märgati esimest korda USA kohal 28. jaanuaril ja USA sõjavägi tulistas selle alla ookeani kohal Lõuna-Carolina ranniku lähistel, kui see oli üle mandri lennanud, vahendab CNN.

USA välisministeeriumi ametnik ütles varem sel kuul, et möödalennud õhupallist paljastasid, et suurel kõrgusel lennanud õhupall oli võimeline viima läbi signaalluuret.

Ametiisikud on öelnud, et otsustasid õhupalli mandri kohal mitte alla tulistada selle suuruse tõttu. Kardeti, et maapinnale kukkuvad tükid võivad vigastada tsiviilisikuid või vara.