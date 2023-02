Putin teatas „isamaa kaitsja päeva“ puhul vajadusest tugevdada tuumajõude

„Lugupeetud seltsimehed! Kallid veteranid“ Õnnitlen teid pidupäeva – isamaa kaitsja päeva – puhul. See üldrahvalik pidupäev sümboliseerib meie armee ja laevastiku kangelaslikku ajalugu, kõigi isamaa kaitsjate põlvkondade murdumatut sidet. Selles kehastub meie sügav tänulikkus isamaa ustavatele poegadele ja tütardele, kõigile, kes on endale halastamata võidelnud vaenlasega sünnimaa ja oma rahva eest, on au ja võiduga läbinud kõik kannatused, purustanud võõramaised sissetungid,“ öeldakse Putini avalduses.