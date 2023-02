OTSEBLOGI | Stoltenberg: on märke, et Hiina võib plaanida Venemaa sõjas toetamist

Stoltenberg ütles intervjuus Associated Pressile, et kuigi NATO ei ole sõja osapool, toetab ta Ukrainat nii kaua kui vaja.

Küsimusele, kas NATO-l on mingeid viiteid selle kohta, et Hiina võib olla valmis andma Venemaale relvi või muud toetust, vastas Stoltenberg järgmiselt: „Me oleme näinud mõningaid märke, et nad võivad selleks plaane pidada, ja loomulikult on NATO liitlased, Ühendriigid, hoiatanud selle eest, sest see on miski, mida ei tohiks juhtuda. Hiina ei tohiks toetada Venemaa ebaseaduslikku sõda.“