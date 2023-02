Tallinn toetab harvikhaigustega laste perelaagreid

„Loodan, et ka teised omavalitsused saavad Tallinnalt julgustust, et toetada perelaagrit ka oma harvikhaigustega laste peredel,“ ütles Ossinovski. „Järgmise sammuna pean vajalikuks, et Agrenska perelaagrite teenus saaks osaks riiklikust sotsiaalsüsteemist, mida rahastatakse püsivalt, kuna just nõnda on kõigil peredel võimalik sellest suurepärasest teenusest osa saada.“



Agrenska Fondi patrooniks on ka president Kersti Kaljulaid. Kaljulaidi hinnangul on projekt hea verstapost teekonnal, kus harvikhaigustega inimeste ja nende perede toetamine on elu loomulik osa.