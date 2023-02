Võrdse palga päev: Eestis on endiselt palgalõhe 15%

„Kuigi palgalõhe on viimase 10 aasta jooksul jõudsalt vähenenud, ei saa me leppida sellega, et naiste ja meeste palgaerinevus on 15%. Oluline on silmas pidada, et palk ei mõjuta meie heaolu ainult nüüd ja praegu, vaid tänasel palkade ebavõrdsusel on pikaajaline mõju ka tulevikus - sellest sõltuvad ka mitmed hüvitised ja pension,“ ütles sotsiaalministeeriumi võrduspoliitika ja toimetuleku osakonna juht Agnes Einman.