Rokkar, kolhoosnik, ettevõtja ja poliitik Mait Talu: seisan ausama ja arukama Eesti eest

Poliitikas osalemise kohta ütleb Talu, et soov Eesti elu korraldamises otsesemalt kaasa rääkida tuli pigem loomulikult. Talle ei meeldi, milline on praegu see riik, mille eest me kõik koos ühiselt 80ndate lõpus ja 90ndate alguses võitlesime. Üksteisel kätest hoides ja isamaalisi laule lauldes. Kohtumistel on ütlemata kurb kuulda, et inimesed kardavad oma mõtteid välja öelda ja protestiaktsioonidel osaleda. See on jube – kas oleme teel tagasi? Inimesed tunnistavad kohtumistel, et nad kardavad kaotada oma töökohti, osutuda kaotajaks erinevatel tööpakkumistel, osutuda mittevalituks vabanenud töökohale. Ja seda sel juhul, kui nad kuuluvad EKREsse või toetavad EKRE poliitikat. Mõelgem, jah, see on tõsi. Kas see on demokraatia, järsku eriline Eesti demokraatia? Talu sõnul tuleb eriti nooremate inimeste puhul sageli ette, et EKRE pooldamist ei juleta avalikult, sealhulgas oma kolleegidele ja tuttavatele, väljendada, sest sellele võib järgneda negatiivne reaktsioon ja meelepaha. Tegelikult ei teata, millist poliitikat EKRE ajab, kuulatakse ja usutakse vaid meediaväljaannetes avaldatavaid väljamõeldisi „Paljud meid sõnades toetavad ettevõtjad ei julge avalikult EKREt toetada,“ ütleb ta ja lisab, et suuresti seetõttu võib jääda mulje, et EKREt toetavat enamasti eakad elu näinud inimesed, kuid tegelikult see nii ei ole.