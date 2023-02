Kultuuriloolane Loone Ots: kui sulle lähevad korda eesti keel ja eesti meel, siis tasub toetada rahvuskultuuri hoidvat EKRE-t!

Uhkus iseenda üle

Nimetuse kultuuritarbija tarbijalik sisu ei ole õigustatud. Kultuuri loob ka selle kogeja. Igal eestlasel peaks olema küllaldased teadmised meie kultuuri kohta, ta peaks tundma suurt uhkust, et on selle kultuuri pärija. Ta peaks suutma käituda kui kultuurimisjonär, tunglakandja, kes on ise oma kulturist vaimustatud ja tahab seda tutvustada nii teistele rahvastele kui ka – mis on veelgi olulisem – oma lastele või tulevastele lastele. Kultuur algab kodust. Ema ja isa, kes tunnevad ja väärtustavad eesti kultuuri, kasvatavad oma lastest uue põlvkonna tunglakandjad. See ei tohi olla kohustus, see peab olema pere sisemine vajadus.