Siseministeerium: umbes 1300 inimese relvaload tunnistatakse kehtetuks

„Me uurime politseis ka täna väga tähelepanelikult inimese tausta, seda nii relvaloa väljastamisel, aga ka hiljem, selle pikendamise või omamise ajal,“ rääkis Annist. „Seaduse muutmine annab aga veel selgemad raamid ja suunised, paneb paika need kuriteod, mille puhul on relvaluba alatiseks välistatud. See muudatus on vajalik, et välistada relva sattumine inimeste kätte, kel seda oma varasemate tegude tõttu olla ei tohiks.“