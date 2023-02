MÜÜT | Kuhu sinu hääl päriselt läheb?

Riigikogu valimistel räägitakse ikka 5% valimiskünnisest, mis justkui eemaldab väiksemad erakonnad konkurentsist ja röövib neilt võimaluse oma lubadusi ellu viia. Tegelikkuses tuleb arvesse võtta ka väiksemaid künniseid (2%, 3% ja 4%), mis määravad, kui suure eelarve saab erakond igal aastal oma tegevusteks. „Iga hääl on oluline, sest isegi Riigikogu valimistel künnise alla jäämisel sõltub häältest see, kas ja kui edukalt me saame järgmised neli aastat nähtavad olla ning valija murede lahendamise eest seista,“ räägib Roheliste Tallinna nimekirjas kandideeriv Eero Tölpt.

„Hääl on raisus siis, kui inimene ei hääleta selle erakonna poolt, kes esindab tema maailmavaadet ja kelle poolt tegelikult tahaks hääletada.“

Tölpt jagab murettekitavat vestlust, kus kandidaadi tuttav annaks hea meelega oma hääle talle, kuid valijana on ta küsimuse ees: kas vastab tõele, et kui Rohelised ei ületa künnist, lähevad need hääled näiteks „oravatele“? Eero Tölpt rõhutab, et valija hääl läheb erakonna toetuseks igal juhul. Ka alla 5% künniste ületamine annab erakonnale jõudu juurde kohalike omavalitsuse valimistel parema tulemuse saavutamiseks ja seeläbi suurema mõju järgmistel parlamendivalimistel läbilöömiseks. Iga hääl toetab erakonna loodavat maailmavaadet ja liikmete tehtavaid tegevusi.

Võtame näiteks Eesti 200 eduloo. Viimastel kohalike omavalitsuse valimistel 2021. aastal saavutas erakond Eesti 200 väga hea tulemuse, tänu millele said nad riigilt 100 000 eurot aastas oma tegevusteks. Suurema eelarvega on nad saanud oma sõnumit levitada ja populaarsust kasvatada ning selle tulemusena on ka Riigikogu valimiste eel nende reiting tõusnud.

Strateegilised käigud ei too soovitud tulemust