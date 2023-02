Õnnetus, mis oleks võinud maksta inimelu

Ta täpsustab, et pärast kahjuteatise saabumist on esmalt vaja välja selgitada kahju suurus ja remondi maksumus, mille puhul sõltub kindlustus samuti sellest, kui kiiresti tegutsevad töökojad, kus vaadatakse masin üle ja tehakse remondi kalkulatsioon. „Sageli juhtuvad kahjud sarnaste masinatega just kõrghooajal ning töökojad on hõivatud. Ja kui tegemist on haruldasema mudeliga, võib remont viibida varuosade tarneraskuse tõttu. See kõik oleneb juba maaletoojast, tema laoseisust ja turunõudlusest.“