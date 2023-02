VIDEO | Sõnamadin riigikogu infotunnis. Kaja Kallas Martin Helmele: kurjust pritsib teil välja absoluutselt igalt poolt

Juba infotunni hakul hakkas Kallas ise mainitud skandaalist rääkima. „Eesti ajakirjandus on avaldanud, ja mitte ainult Eesti ajakirjandus, vaid ka Euroopa ajakirjandus on avaldanud seda, et Wagner grupp ja Prigožin on otsinud jõude, kes nendega sarnast maailmavaadet esindavad, ja kõikides riikides püüavad leida neid gruppe, kes ühiskonda lõhestavad. Tõepoolest ongi nii, et kui me oleme ühiskonnana lõhestunud, siis meil on vähem jõudu võidelda välise vaenlasega. Ja väline vaenlane ja oht peitub meil ju Venemaas. Nendest dokumentidest tuleb välja, et seisukohad kõige rohkem ühtivad EKRE-ga.“

Helme peab Veebelit Kremli trolliks

Hiljem ütles Martin Helme, et Kaja Kallas levitab laimu. „Viljar Veebel on see, kes poliitikule söötis ette võltsinfot, nagu oleks meil mingi seos Kremliga või Wagneriga. Väga hea meelega kasutasite selle Kremli trolli tsitaate,“ rääkis ta. „Tuleb üks Lavrovi asutuses töötav inimene või tema heaks töötav inimene, valab sopaga üle kõige rahvuslikuma erakonna Eestis ja teie vihkamine EKRE suhtes, Delfi vihkamine EKRE suhtes on nii suur, et te mõnuga võtate selle libauudise ja tormate seda väntama, valades üle kõik sopaga, keda vähegi valada on võimalik.“

Ta jätkas: „Kas te sellest saate aru, et kui te peeglisse vaatate – kasutades teie erakonnakaaslase Michali väljendit –, siis sealt vaatab vastu putinist? Et Kreml söötis Eesti avalikkusele ette vale ja Eesti liberaalid hakkasid seda valet korrutama selle jaoks, et mõjutada Eesti valimistulemusi, lootusega loomulikult enda tulemust paremaks [teha],“ sõnas Helme. „Te töötategi Kremli huvides, kui te nii teete. Lasete välisriigil mõjutada Eesti valimisi, sõimate kõige rahvuslikumat erakonda Eestis Kremli agendiks, aga ise teete nende infopaketiga tööd. Mismoodi te öösel magate, inimene?“

Kallas: EKRE õõnestab kogu Eesti riigi toimimist