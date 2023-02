Moskva staadionile on „isamaa kaitsjate“ auks aetud 200 000 inimest. Esineb ka Putin

Ajaleht The Moscow Times teatas aga, et üks riigitöötaja jagas nendega sisemist kirjavahetust, milles üks Moskva valitsusasutus sundis 70% oma töötajatest staadionile minema.

„Ma arvan, et korraldus on halb, nad andsid meile paar bussi, aga oli palju rahvast ja me pidime nendes bussides püsti seisma. Ma pidin staadionile jõudmiseks kell 5 üles tõusma,“ kaebas 50. eluaastates naine Moskva oblastist.

„Kui aus olla, arvan ma, et see on absurd. Me peame minema ja selle vastu ei saa midagi teha. Võimud kasutavad seda propagandavahendina enese näitamiseks Z-patriootide ja nende ees, kes televisiooni vaatavad. Vabatahtlikult ma sellele üritusele ei läheks,“ ütles üks riigiteenistuja.