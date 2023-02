VALMISSTAAP | Reitingud jätavad palju lahti: kas noored ja venelased valivad, Prigožini dokumentide võimalik mõju, kes saavad tegusa valitsuse teha?

„Väikeste erakondade kategoorias on ka oma reegel või seaduspära, mis kehtib. Kampaania käigus tahavad kõik erakonnad saada nähtavust. Valimiskampaania olukord on ses mõttes väikestele erakondadele soodsam, sest kampaaniate vahelisel ajal on pildis eelkõige suured erakonnad. Nüüd debattides on nad aga samas reas EKRE , Keskerakonna ja Reformierakonnaaga, mis aitab neid natuke suurtele erakondadele järgi,“ seletas ta.

Riigikogu künnise peal on sotsiaaldemokraadid ja Isamaa . Kas Isamaa kohta kehtib taas reegel, et valimistel tehakse reitingust parem tulemus ja sotside saavutus jääb napimaks?

Jüristo rääkis, et neil kahel erakonnal on veel üks võimalik tõke. „Valimiste olukorras kipuvad väiksed erakonnad oma reitingutele alla jääma. See tuleneb sellest, et valimispäeval annavad oma hääled ka inimesed, kel täna veel eelistust pole. Need valijad kipuvad enamalt jaolt oma häält andma pigem suuremate kui väikeste erakondade jaoks.“

„Kõik on võimalik, aga see on väga vähetõenäoline,“ nentis Tarmo Jüristo. „See tähendaks nende erakondade jaoks, kas toetuse kahekordistamist või enamgi. See on väga järsk nõlv, millest üles ronida järelejäänud ajaga,“ lisas ta.

Sotside reiting on viimasel ajal natuke kahanenud, kas nad võivad veel ootamatult riigikogust välja jääda? „Reitingute järgi tuleb öelda, et sotside tõenäosus parlamendist välja jäämiseks väga väike. See oli paar kuud tagasi suurem, täna see oht paistab väike. Aga võtmeküsimus on siin inimeste hoiakud ja valimisaktiivsus. Valimisaktiivsus ei jagune ühtlaselt. Sotside nõrk koht on noored valijad, keda neil on päris palju – noorte valimisaktiivsus kipub olema keskmisest madalam,“ tõi ta välja sotsiaaldemokraatide nõrga koha.

Natuke samalaadne mure on Jüristo sõnul Eesti 200-l. „Esiteks, Eesti 200 on sama mure nagu sotsidel ehk noortega. Neil on noori informeeritud valijaid päris palju,“ märkis ta.

Tõsi on ka see, et uue jõuna ei pruugi nende nimekirjades olla ühtlaselt palju tugevaid nimesid. „Kui vaadata tuntud nägude küsimust Eesti 200-l, siis kohalike valimistel tegid nad oma tulemuse ära, kuid nende tulemus oli hästi ebaühtlane üle Eesti. Uue erakonnana pole nende nimekirjad ühtlaselt tugevad üle riigi. See mängib riigikogu valimistel suurt rolli – olla tugev üle riigi,“ märkis Jüristo lisades samas, et neil on selgelt oma nišš uue jõuna. „Aga jah, tuntud kandidaatide vähesus on mure.“

Aga päris põnev on EKRE ja Keskerakonna duell reitingutes teise koha pärast. Jüristo kiitis Keskerakonda, kes on suutnud EKRE-ga möödunud aastal tekkinud suure vahe tasa teha, reitingute komakohtade suuruste vahede tõttu ei julge ta öelda, kes neist kahest teiseks tuleb.

„Kui lähme tagasi eelmisesse sügisesse, siis EKRE oli Keskerakonnast ees üle kümne punktiga. Kampaania käigus on Keskerakond teinud tubli tööd ja selle vahe kinni pannud. Aga ma väga hoiataks komakohtade võrdlemiste eest avaliku arvamuse küsitluste järgi. Kui peaksin täna panused tegema, kumb saab teiseks, siis ei julgeks öelda,“ märkis ta.