Kreml ei kommenteerinud ei väidetavat ebaõnnestunud raketikatsetust ega Prigožini etteheiteid kaitseministeeriumile

„Ma ei saa sellele küsimusele vastata, see on ikkagi kaitseministeeriumi prerogatiiv,“ ütles Peskov vastuseks palvele seda kommenteerida.

„Jah, tõesti, massiteabevahendites on avaldatud erinevate avalduste vahetus, aga see on teema, mis on seotud sõjalise erioperatsiooni läbiviimisega, mistõttu jätan ma selle kaitseministeeriumile ja soovitan teil pöörduda sinna,“ lausus Peskov.