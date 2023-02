Stoli Group: katsumuste ja julgete muutuste aasta

Ukraina kolleegid on tunnistanud, et Riiga tulles ootasid neid ette valmistatud korterid ja toitu täis külmkapid. Inimeste heaks tehti kõik, mis vähegi võimalik, et uue elu ja oludega kohanemine lihtsamaks muuta. Ettevõte võttis enda kanda aega- ja vaevanõudvad viisa- ja õigusmured. Kiiresti leiti lastele koolid ja teistele pereliikmetele töökohad.

Kuid kõige tähtsamad on inimesed. Peale nende endi on tulnud toetada ka nende perekondi, pakkuda viisaabi, majutust ja töökohti, hoolitseda füüsilise ja vaimse seisundi eest. Stoli Groupi omanik Juri Šefler pidas seda esmatähtsaks. Päästa tähendab tegutseda! Ühtegi inimest ei tohi hüljata, maha jätta ega unustada. See oli Šefleri esimene korraldus.

Mõne päevaga koostati kava, mis võimaldas globaalse äritegevuse ümber korraldada ja aidata konkreetseid inimesi, kes olid sattunud moraalselt ja vaimselt raskesse olukorda. Stoli Groupi juhtkond võttis ühendust rahvusvahelise organisatsiooniga World Central Kitchen (WCK), kes jagab sõjapõgenikele ja pagulastele tasuta sooja toitu. Alates 2022. aasta märtsist on WCK tänu Stoli Groupi vahetule ja igakülgsele abile taganud sooja toidu tuhandetele inimestele, kes on sunnitud sõjategevuse piirkonnast põgenema. Käivitati ka Ukraina riigilipu värvides „Stolichnaya“ kaubamärgi viina erisari. Kogu müügitulupiiratud sarja müügist annetati WCK toetuseks.

Juba aastaid toodetakse Stolitšnaja viina Lätis ja ettevõtte omanik Juri Šefler on ammu olnud Venemaa võimude põhimõtteline vastane. Ilmselt ei olnud nende üksikasjadega kursis olnud need, kes kutsusid inimesi massiliselt üles nn igiomast Venemaa toodet ehk viina boikoteerima. Nii saigi McKinney südameasjaks viia inimesteni tõde: selgitada Stoli Grupi seisukohta ja sõnastada üheselt ettevõtte suhtumine toimuvasse.

Enamik neist, kes olid sunnitud kodumaalt lahkuma, viibib praegu Lätis või Küprosel. Inimesed asusid kohe tööle. Kiievist tulnud turundaja Jekaterina Kiritšenko sõnul oli see nende jaoks tõeline pääsemine:

Me oleme üks meeskond, üks perekond.

„Lendasime pojaga kolmeks nädalaks Küprosele, et vaadata, kuidas sündmused arenevad. Kuid tegelikult oleme siin viibinud juba aasta. Kogu minu perekond jäi Kiievisse. Olin nende pärast mures ja närvis ning töö oli ainuke viis, kuidas mitte hulluks minna. Olen lõpmatult tänulik Stolile, kes andis mulle ja paljudele minu kolleegidele haruldase võimaluse säilitada tasakaalu sõja, töö ja elu vahel, mis muidu oleks võimatu olnud. Mõnikord mõtlen, et teen Ukrainasse jäänud kaasmaalaste heaks liiga vähe. Ent igaüks meist peab töötama seal, kus ta saab võimalikult kasulik ja edukas olla. Minu valdkond on turundus. See on minu territoorium, mida ma kaitsen, mille eest seisan ja olen valmis võitlema. Selle aasta valus kogemus on mind õpetanud, et ei peaks kartma teistelt inimeselt abi paluda, ei peaks oma muredesse ja kurbusse kapselduma. Kui oled avatum, saad rohkem aidata neid, kes seda vajavad.“

Stoli Groupi jaoks on inimesed alati olnud esikohal. „Me oleme üks meeskond, üks perekond,“ kordavad ikka ja jälle ettevõtte töötajad.

„2022. aasta osutus Stoli Grupile tõeliseks jõuprooviks,“ leiab Damian McKinney. „Kas jääme stressiolukorras ellu, kas tuleme toime kõikide katsumustega, millega peame silmitsi seisma?“

McKinney sõnab, et lähiaastatel on ettevõtte peamine eesmärk arendada tootevalikut, mis koosneb esmaklassilistest alkoholijookidest. Need tooted aitavad ettevõttel täiesti uuele tasemele jõuda. Ettevõtte edu on inimesed, mitte arvud. Just inimeste innustus, energia ja tahtmine võimaldavad teha pikaajalisi plaane ja seada ambitsioonikaid eesmärke.

„Jääme truuks inimlikele väärtustele, mida oleme alati jaganud, ja juhindume oma motost: „Liberate Your Spirit„,“ lausub McKinney. Stoli Group valib kõhklematult valguse, rahu ja õigluse poole. See ongi ettevõtte edu pant.