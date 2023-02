Prigožin: Wagnerile ei anta laskemoona, kuigi see on olemas

Viimane teravuste vahetus sai alguse sellest, kui Prigožin kuulutas 20. veebruaril oma pressiteenistuse kaudu, et Wagner kannatab „täieliku mürsunälja“ käes, ja nõudis, et Venemaa kaitseministeerium annaks Wagnerile laskemoona „vajalikus koguses, mis on ladudes olemas“, vahendab Meduza.