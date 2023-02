TÄNA KL 18.30 | Kaja Kallase ja Martin Helme suur otsesaate duell: kumb saab murrangulisel ajal Eesti tuleviku määrajaks?

Pea kaks kuud on erakonnad teinud kõva valimiskampaaniat. Riigikokku pürgivad poliitikud on kõikvõimalikke teemasid arutanud erinevates debattides. Delfi kanalites on saanud neid kuulda ja näha vastamas Eesti arenguid puudutavatele küsimustele erinevates lugudes, Valimistaabi taskuhäälingu programmis, sarjades nagu Varivalitsus, Noorekiht, Mureravi. Suuremate erakondade juhid käisid aru andmas Delfi „Tööintervjuudel“.