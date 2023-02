OTSEBLOGI | Okupeeritud Mariupolis toimus õhtul vähemalt 11 plahvatust ja hommikul kõlasid uued

„Praegu on teada 11 plahvatusest Venemaa okupeeritud linnas. Esimene plahvatus toimus kell 22.33. Esialgsetel andmetel on informatsioon kahe tabamuse kohta: AS-2 piirkonnas (Keskrajoon) ja peatuse Stan-3000 piirkonnas (Kalmiuse rajoon). Tõenäoliselt vaenlase jõudude koondumiskohtades,“ öeldakse teates.

Mariupoli linnapea nõunik Petro Andrjuštšenko teatas 12 plahvatusest linnas ning tema sõnul on olemas kinnitused selle kohta, et pihta said laskemoonaladu lennuväljal ja vaenlase baas Kalmiuse rajoonis.