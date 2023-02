ERRi nõukogu juht Eesti Laulu reklaamimaigulistest vaheklippidest: kui käib sõda, ei hakka keegi nalja tegema

ERRi nõukogu esimees Rein Veidemann ei näe reklaami järele lõhnanud vaheklippides mingit viga. „Euroopa Liit on ju valinud Tallinna rohepealinnaks, no kas seda saab siis ignoreerida?“ päris Veidemann. Ta nentis, et varem on Eesti laulu vaheklippides pigem lõbusad olnud. „Kui käib sõda, ei hakka keegi nalja tegema,“ sõnas esimees ja lisas, et rohepealinna kajastamine on puhtalt sotsiaalse teema valik.