VIDEO | Teenetemärgi pälvinud Maalehe ajakirjanik Rein Sikk: maainimesed, paneme seljad kokku!

„Tõttöelda kuulub tükike ordenist igaühele neist, sest ilma nendeta ei oleks ma ju saanud üles kirjutada neid igavesti ägedaid lugusid,“ selgitas Sikk. Ta märkis, et tal on hea meel ka selle üle, et ühest tema uitmõttest on läinud lendu tänavune sauna-aasta. „See teeb igavesti suurt rõõmu,“ tunnistas ta.