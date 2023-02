Kõnes lubas Biden, et Ukraina toetamine jätkub nii kaua, kui vaja ning NATO kollektiivkaitse kehtib murdmatult. Ta reageeris ka tänasele Vladimir Putini kõnele. „USA ja EL ei plaani Venemaad hävitada,“ rõhutas Biden. „Lääs ei plaani Venemaad rünnata, nagu Putin täna väitis. See sõda ei ole hädavajadus, see on tragöödia. Putin valis selle sõja. Ta võiks selle peatada ühe sõnaga. Kui Ukraina lõpetaks enda kaitsmise, oleks see Ukraina lõpp.“