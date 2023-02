VIDEO | Katkendid Putini kõnest: Venemaa sõdib konflikti lõpetamiseks, aga läänes on isegi Jumal sooneutraalne

Putin peatus tavapäraselt ajalool ja väitis, et lääs lõi omal ajal tingimused Saksamaa natside võimuletulekuks. „Meie ajal hakkasid nad tegema Ukrainast anti-Venemaad,“ rääkis Putin. „See ei ole tegelikult uus projekt. Inimesed, kes natukenegi ajaloost teavad, on kursis, et selle projekti juured on 19. sajandis. Seda kultiveerisid Austria-Ungari, Poola ja teised riigid ühe eesmärgiga: et võtta need ajaloolised alad, mida tänapäeval nimetatakse Ukrainast, meie riigilt ära.“



Video järgneb pärast maksumüüri...