Stoltenberg: relvastuskontrollikokkuleppes osalemise peatamine Putini poolt muudab maailma ohtlikumaks

„See on üks viimastest suurtest relvastuskontrollikokkulepetest, mis meil on,“ lisas Stoltenberg, kelle sõnul on see järjekordne näide rahvusvahelisest reeglitel põhinevast maailmakorraldusest eemale liikumisest.

„Aasta tagasi alustas president Putin oma ebaseaduslikku sõda rahumeelse naabri vastu. Faktid on selged ja kõigile näha. Keegi ei ründa Venemaad. Venemaa on agressor. Ukraina on agressiooni ohver ja me toetame Ukraina õigust enesekaitsele, õigust, mis on sätestatud ÜRO hartas. See on president Putin, kes alustas seda imperialistlikku vallutussõda, see on Putin, kes sõda pidevalt eskaleerib,“ ütles Stoltenberg.