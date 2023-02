Kaitseministeerium toob Ukrainast ära hävitatud Vene tanki ja läheb sellega Eesti tuurile: sõda on võidetav

„Eesmärk on näidata, et sõda on võidetav ning Ukraina suudab ülekaalukale vastasele vastu hakata,“ lausus Nõlvak. „Samuti tahame näidata, et Eesti sõjalisel abil on märkimisväärne mõju.“ Seda, et tank on just Eesti saadetud relvadega purustatud, Nõlvaku sõnul küll kindlalt väita ei saa.