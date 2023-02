Teadur Viljar Veebeli jutt EKRE „koostööst“ Wagneriga tuli Balti kaitsekolledžile üllatusena: meil ei ole sellega seost

Teadur Viljar Veebel ütles nädalavahetusel ilmunud Politico artiklis, et Wagneri grupil oli EKRE-ga koostöö. Lugu ise põhines saladokumentidel ja rääkis sellest, et Wagneri grupp plaanis Eesti poliitikasse sekkumist. Üks konkreetne dokument näitas, et Prigožoni palgal olevad operatiivtöötajad kavatsesid 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimiste eel leida skeeme, toetamaks EKRE-t.